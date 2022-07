Após cinco meses de atraso, Nova Odessa entrega kits escolares

Após pouco mais de cinco meses do início do ano letivo dos alunos da rede municipal de ensino de Nova Odessa, a prefeitura anunciou nesta terça-feira (26) que os primeiros kits escolares foram entregues em duas unidades escolares. A administração municipal informou que vai entregar todo o material até o fim desta semana.

Ainda de acordo com a administração municipal, pela primeira vez também serão entregues kits para as 1,2 mil crianças matriculadas em creches.

Kits de material escolar começaram a ser entregues nesta terça – Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Ao todo, foram investidos R$ 902 mil nos materiais deste ano, sendo 1,2 mil kits para as crianças dos CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil – ou creches), 1,2 mil kits para os alunos das Emeis (Escolas Municipais de Educação Infantil – ou pré-escolas) e 3,2 mil kits para os alunos do ensino fundamental 1 (do 1º ao 5º ano). No caso das Emeis e Emefs, os kits incluem bolsa e estojo personalizados.

O atraso na entrega dos kits, relatado pelo LIBERAL, foi motivo de reclamação de pais de alunos e vereadores, principalmente em fevereiro, quando as crianças e adolescentes deram início às aulas presenciais.

“Se fosse uma questão de dificuldade financeira enfrentada pelo município, até entenderíamos e os pais também entenderiam, mas não é o caso. Só no ano passado foram mais de R$ 25 milhões de excesso de arrecadação. Não faltou dinheiro, faltou competência dos gestores públicos e quem sofre agora são nossas crianças”, disse na época o vereador Wagner Morais (PSDB).

O parlamentar se referia à data em que o edital de licitação para a compra dos kits e dos materiais para apoio pedagógico foi publicado no Diário Oficial do Município, dois dias antes do ano letivo.

O vice-prefeito de Nova Odessa, Alessandro Miranda, o Mineirinho (PSD), confirmou no texto divulgado pela própria prefeitura que os kits chegaram atrasados, mas destacou que vieram em um bom momento.

“Devido à pandemia, tivemos vários problemas nos últimos dois anos, mas estamos superando. Acabaram atrasando um pouco [os kits], mas vão garantir uma qualidade no trabalho dos nossos professores”, explicou o vice-prefeito.