Após ampliar leitos, Nova Odessa recua sobre compra de contêiner para aliviar sistema funerário

Horas depois de divulgar que estudava comprar um contêiner para lidar com os corpos de vítimas do novo coronavírus (Covid-19), a Prefeitura de Nova Odessa recuou da medida, alegando que a situação havia mudado após o município anunciar mais 16 leitos na UR (Unidade Respiratória) do Jardim Alvorada.

Em nota, a assessoria de imprensa do Executivo informou que o estudo citado no material divulgado à imprensa na tarde desta terça-feira foi descartado “por enquanto”, por causa justamente da ampliação em sua rede de saúde.

Entenda o caso:

Por volta das 16h desta terça, a prefeitura havia divulgado um release dizendo que estudava criar mais leitos e contratar uma estrutura frigorífica para lidar com os corpos das vítimas diante de um cenário de iminente colapso do sistema de saúde.

“Nossa região já não conta com vagas disponíveis em UTIs e diariamente o número de mortes na RMC (Região Metropolitana de Campinas) vem aumentando. Com o colapso no atendimento, a tendência é que o número de mortes aumente e, se isso acontecer, temos que estar preparados. E o contêiner refrigerado, infelizmente, é uma triste realidade que teremos que encarar”, chegou a afirmar a coordenadora da Vigilância, Paula Mestriner.

Na sequência, às 18h54, a prefeitura fez a correção do material anteriormente divulgado, afirmando que o trecho acima constava em um rascunho do texto e que ele foi divulgado de maneira equivocada, sem levar em consideração a situação mais atualizada do município.

Às 19h03, a reportagem questionou a Prefeitura de Nova Odessa sobre a retirada do trecho do release que falava sobre a compra de um contêiner.

A assessoria de imprensa da prefeitura respondeu, às 19h06, informando que a situação estava descartada e que houve um erro na divulgação do primeiro material.

Resposta da assessoria de comunicação da prefeitura reconhecendo o erro na divulgação – Foto: Reprodução

NOTA OFICIAL

Em nota divulgada em seu perfil oficial no Facebook, a Prefeitura de Nova Odessa afirmou que a ideia de comprar um conteiner “jamais foi debatida” pelo governo municipal.

No posicionamento oficial divulgado em seus canais, a Prefeitura de Nova Odessa não reconhece o erro na divulgação do primeiro release.

A Prefeitura de Nova Odessa vem a público esclarecer que jamais foi debatida pelo Governo Municipal e/ou pela direção da Secretaria Municipal de Saúde a possibilidade de locação de contêiner frigorífico em virtude da pandemia de Covid-19. Todos os esforços da Prefeitura estão sendo feitos no sentido de ampliar a capacidade de atendimento dos pacientes na Rede Municipal de Saúde, com a ampliação expressiva de leitos, compra de equipamentos e insumos e contratação de profissionais especializados. Tanto que, na última semana, foram criados mais 11 leitos respiratórios no Hospital Municipal, e o número de leitos na UR (Unidade Respiratória) do Jardim Alvorada está sendo elevado de 14 para 37, conforme anunciado nesta data. As informações oficiais sobre o enfrentamento da pandemia são aquelas publicadas nos canais da prefeitura e no Facebook.

Ampliação de leitos na Unidade Respiratória

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, determinou nesta terça-feira a criação de mais 16 leitos de baixa complexidade na UR (Unidade Respiratória) do Jardim Alvorada. Com isso, Nova Odessa passará a contar com 47 leitos para atendimento de pacientes infectados pela doença.

Do total, 36 são da UR do Alvorada, enquanto outros 11 estão instalados na ala respiratória do Hospital e Maternidade.

Para aumentar a oferta de vagas na UR, foram instaladas duas tendas no estacionamento da unidade, cada uma com 100 m² de área útil. As tendas abrigarão a nova recepção e o setor de triagem. “Com as tendas, vamos abrir mais espaço dentro das salas da UR. Com isso, implantaremos mais 10 leitos em camas e seis em poltronas, todos para pacientes de baixa complexidade”, explicou o secretário municipal de Saúde, o médico Nivaldo Luís Rodrigues.

Os novos leitos são considerados de baixa complexidade, mas todos terão capacidade de oxigenação dos pacientes – tanto pela nova rede de oxigênio instalada no local quanto através de cilindros. Os 16 novos leitos serão montados apenas com a relocação de móveis hospitalares, equipamentos e equipes da própria Rede Municipal de Saúde.

QUADRO GERAL

Nova Odessa possui 2.948 casos do novo coronavírus desde o início da pandemia e 94 óbitos – dois deles foram confirmados nesta terça-feira.

Dentre as vítimas, uma idosa de 64 anos, moradora do Jardim Manoel, que estava no Hospital Ouro Verde, em Campinas, e faleceu no dia 15 de março e era paciente psiquiátrica, e um idoso de 67 anos, residente do Jardim Santa Rosa, que estava internado na UR e faleceu na mesma data – ele era cardiopata.