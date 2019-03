Carro é abandonado em bosque após acidente

Um carro foi abandonado pelo motorista após um acidente de trânsito na madrugada deste sábado (2), em Nova Odessa. O veículo, um Peugeot 206, bateu em uma cerca e ficou preso em um buraco no bosque municipal Manoel Jorge. Ninguém ficou ferido.

Foto: Guarda Civil Municipal/Divulgação

A Guarda Municipal foi acionada por moradores do bairro Jardim Santa Rosa. Ao chegar no local, a cerca estava arrebentada, o carro estava no buraco e o motorista havia fugido. O veículo foi apreendido e levado para o pátio municipal.

O caso foi registrado na Polícia Civil como dano e deve ser investigado. A Prefeitura de Nova Odessa deve recuperar o trecho de cerca danificado após o feriado de Carnaval.

Pela placa do carro, os policiais já descobriram que ele está registro em nome de uma moradora de Americana. Ela deve ser intimada nos próximos dias para prestar informações sobre o caso.