Aos 113 anos, Nova Odessa ainda vive expansão constante

A crise econômica vivida pelo Brasil nos últimos anos não foi suficiente para frear a expansão imobiliária vivida por Nova Odessa, que hoje completa 113 anos. Nos últimos cinco anos, 5,6 mil unidades habitacionais – sejam lotes, casas ou condomínios de apartamentos – foram aprovados pelos órgãos públicos e liberados para a comercialização. O resultado é uma mudança no perfil urbano e um movimento cada vez maior de atração de pessoas vindas de outros municípios.

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

Um levantamento feito pelo Secovi (Sindicato do Mercado Imobiliário) aponta que quatro loteamentos aprovados em 2017 pelo Graprohab (Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais), órgão ligado à Secretaria estadual de Habitação, adicionaram 2.099 lotes ao perímetro urbano novaodessense.

Ao longo de todo o ano passado, só cinco cidades em todo o estado de São Paulo liberaram mais unidades. Nenhuma delas, na RPT (Região do Polo Têxtil). O número fica ainda mais impressionante se a extensão territorial das cidades for levada em conta. Araçatuba, por exemplo, que lidera o ranking com 5.370 lotes aprovados no ano passado, tem uma área 15 vezes maior que a de Nova Odessa. Campinas, 5º colocada na lista, adicionou só 26 lotes a mais, mas possui uma mais de dez vezes maior.

O secretário de Obras, Projetos e Planejamento Urbano do município, Tiago Lobo, credita essa expansão a dois fatores: a demanda reprimida da própria cidade – que possuía uma lei que impedia a aprovação de loteamentos – e a sua localização.

“Até 2013 nós tínhamos uma legislação que vetava os loteamentos por conta da falta de infraestrutura para o tratamento de esgoto. Com a inauguração da estação de tratamento e suas ampliações, nós podemos dizer que a capacidade instalada hoje é para o tratamento de resíduos de uma população de 70 mil. E nós estamos com 60 mil. Com a revogação dessa lei, surgiram empreendimentos para atender a demanda reprimida durante esse veto. Por outro lado, Nova Odessa está na confluência de rodovias importantes, o que a tornou atraente para condomínios”, avalia.

Segundo Lobo, a administração acredita que o momento vivido pelo mercado imobiliário não exige, de imediato, a criação de novos equipamentos públicos como escolas e postos de saúde, mas traz impacto ao sistema viário. “O condomínio de alto padrão, geralmente, não gera demanda por creche, ou saúde pública, mas impacta no viário. Uma casa em um condomínio tem três ou quatro carros. Estamos trabalhando em um plano de mobilidade, que integre quatro vias importantes na região de maior expansão”, concluiu.