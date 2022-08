Anunciada como reforma, obra vai reconstruir delegacia de Nova Odessa

LIBERAL esteve nesta quinta-feira no local, na Avenida Carlos Botelho, e se deparou com um terreno vazio

Apesar de o Estado anunciar as obras da delegacia e cadeia de Nova Odessa como reformas, os prédios, na verdade, serão reconstruídos. O LIBERAL esteve nesta quinta-feira no local, na Avenida Carlos Botelho, e se deparou com um terreno vazio. Até então, no endereço, havia dois prédios.

Em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) esclarece que a delegacia vem sendo ampliada, com obras para melhorias em toda estrutura, sob investimento de R$ 2,588 milhões. Iniciada em junho, a obra tem previsão inicial de conclusão em 22 meses, ou seja, abril de 2024.

Obra tem previsão inicial de conclusão em abril de 2024 – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

A Prefeitura de Nova Odessa informa que a obra confirmada em março deste ano pelo secretário executivo da Polícia Civil do Estado, Youssef Abou Chahin atende à solicitação do prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), e lideranças da cidade. O gestor também realizou um “mutirão” voluntário para limpar e promover pequenos reparos no prédio “antigo” da delegacia.

Por conta da reforma, provisoriamente a delegacia atende, desde 1º de agosto, em um novo endereço, em prédio alugado pela prefeitura, que fica na Rua Rio Branco, 54, no Centro.

O setor de trânsito também promoveu uma adequação e revitalização da sinalização no entorno da delegacia provisória, demarcando vagas de estacionamento exclusivas e repintando todas as faixas.

A SSP informa ainda que outras 17 unidades da Polícia Civil da região passam por obras, com investimento do Estado de mais de R$ 11,6 milhões. Desde 2019, mais de 89 unidades foram reformadas no Estado de São Paulo, contabilizando um investimento de R$ 54,7 milhões.