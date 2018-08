Aniversário da Escola da Família reúne centenas de famílias

Centenas de famílias participaram neste sábado do aniversário de 15 anos do programa Escola da Família, que contou com a participação de educadores, diretores e representantes do projeto de 38 escolas de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa. A festa foi realizada na Escola Estadual Geraldo de Oliveira, em Nova Odessa.

Foram oferecidas atividades ligadas à saúde, esportes, recreações, oficinas, estética e apresentações culturais. Houve ainda distribuição de pipoca, cachorro-quente e algodão-doce, além do bolo. O programa Escola da Família foi implantado no dia 23 de agosto de 2003 pela Secretaria de Estado da Educação. O objetivo era abrir escolas aos finais de semana para desenvolver a convivência e a integração da comunidade – alunos, famílias e professores – com o ambiente escolar.

A diretora da escola anfitriã, Sirlei Aparecida Florian Barboza, disse que receber a festa foi uma honra, e que o objetivo de integrar alunos, familiares e professores foi atingido. “Nossa comunidade aqui é muito participativa. Quando decidiram que a festa seria aqui, abraçamos a ideia na hora. O objetivo é trazer a comunidade para viver esse momento especial, fazer eles se sentiram pertencentes, para inclusive cuidares do ambiente escolar”, afirmou.