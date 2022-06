Ambipar e Plantarum fecham parceria em ações ambientais

Multinacional assinou acordo na última sexta-feira - Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A multinacional Ambipar, sediada em Nova Odessa, se tornou patrocinadora do Jardim Botânico Plantarum, no Marajoara. A união das instituições tem como objetivo realizar iniciativas para fortalecer a consciência ambiental da população. A assinatura do contrato de parceria ocorreu na última sexta-feira.

Com o patrocínio, a empresa vai promover ações socioambientais e educacionais, além de melhorar a infraestrutura do jardim.

“Estávamos conversando desde e o ano passado. E, então, esse ano fizemos uma visita para compreender melhor a atuação de cada organização, e vimos que poderíamos atuar juntas para promover a educação ambiental e a economia verde em Nova Odessa”, disse Rafael Tello, diretor de sustentabilidade da Ambipar, ao LIBERAL.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A empresa adiantou que além das ações, está conversando com os gestores do Plantarum sobre a disponibilização de produtos desenvolvidos pela multinacional a partir de resíduos, como álcool, sabonetes e de limpeza.

“Queremos muito colaborar para que o instituto seja uma referência ainda maior como instituição sustentável no Brasil”, conclui.

Espaço

O Jardim Botânico é aberto ao público de quarta-feira a domingo, das 9 às 17 horas, e fica na Avenida Brasil, número 2000. O Plantarum é uma Ocisp (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) e foi idealizado em 1990 por iniciativa do engenheiro agrônomo e botânico brasileiro Harri Lorenzi. Atualmente, o acervo botânico é constituído por mais de 4000 espécies vegetais, representando os principais grupos botânicos da flora nativa do Brasil.