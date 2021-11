Alvo de reclamações, EMTU diz que vai readequar linhas do transporte metropolitano

Linhas metropolitanas que atendem Nova Odessa seguem operando com frota reduzida em 39% nos dias úteis - Foto: Ernesto Rodrigues - O Liberal.JPG

A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo) autorizou a readequação das frotas e horários das linhas metropolitanas de Nova Odessa, após solicitação da prefeitura municipal. A aprovação veio no dia 8 de outubro, mas a previsão das mudanças ainda não foi informada.

De acordo com a estatal, os impactos causados pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19) estão entre as justificativas da empresa para a redução da frota nesse período, o que tem provocado, de acordo com passageiros, atrasos constantes e lotação dos veículos.

A EMTU diz que está em fase de fiscalização e monitoramento para verificar o nível de lotação dos veículos em operação. Por conta disso, a empresa ainda não confirmou quais mudanças serão feitas nas linhas metropolitanas.

Atualmente, as linhas metropolitanas que atendem Nova Odessa seguem operando com frota reduzida em 39% nos dias úteis. O que antes da pandemia estava com 23 veículos, hoje está com 14. Aos sábados, a redução foi de 53%, que caiu de 15 veículos para sete. Aos domingos e feriados, a redução foi de 37%, quando o atendimento caiu de oito para cinco.

Dados de monitoramento da EMTU mostram que o número de passageiros caiu em 39% nos dias úteis. Antes da pandemia eram 7.373 usuários, e agora são 4.459. Aos sábados, o total de passageiros caiu de 3.031 para 2.112, totalizando uma queda de 30%. Aos domingos e feriados, queda de 59%, que passou de 1.281 para 515.

A quantidade de viagens diárias também sofreu uma redução de 35%, somando-se dias úteis e finais de semana. Antes, eram 258 partidas em dias úteis, o que hoje caiu para 166. A redução foi de 180 para 117 aos sábados, e de 131 para 84 aos domingos e feriados.

A redução de passageiros, porém, não foi sentida pela inspetora de alunos, de 40 anos, que preferiu não revelar o nome. Ela utiliza a linha 647 em Nova Odessa diariamente para ir trabalhar em Americana, e diz que a lotação é constante. “Completamente lotado. Não tem condição de entrar no ônibus. Antes da pandemia não era tão lotado assim e tinha bem mais veículos”, reclama.

A escriturária Sueli Srapasso, de 57 anos, também sofreu com a redução de viagens. A passageira mora em Nova Odessa e utiliza de segunda a sexta a linha intermunicipal para vir ao trabalho em Americana. Para ela, a lotação piorou com o retorno das aulas presenciais.

“São muitos estudantes que retornaram as aulas agora. Eu tenho dó, porque tem pessoas que reclamam das mochilas deles, mas o problema não são os estudantes, é a super lotação que faz isso”, diz Sueli.

*Estagiária sob supervisão de Luciano Bianco