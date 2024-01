Alvo de reclamação, trecho da Avenida Brasil, em Nova Odessa, deve ser pavimentado

Trecho sem asfalto da via tem muitos buracos e os motoristas têm dificuldade para conseguir desviar

Moradores estão reclamando de um trecho sem pavimentação entre a Avenida Brasil e a Estrada Municipal Eduardo Karklis, em Nova Odessa. A via tem muitos buracos e os motoristas têm dificuldade para conseguir desviar. A prefeitura informou que pretende viabilizar o asfaltamento do local ainda neste ano.

Buracos são muitos e dificultam o trânsito pela via – Foto: Claudeci Junior / Liberal

A dona de casa Mayra Scalice diz que os moradores da região pediram melhorias para a prefeitura, mas nunca foram atendidos. “Vira um jogo de empurra e nada é feito. A rua ficou com tantos buracos que ficou impossível de desviar. A gente só tenta passar por um menor”, desabafa Mayra.

Vinicius Pezzato Chaves, engenheiro de software e morador do Condomínio Cerejeiras há dois anos, afirma que o problema existe há tempos no trecho.

“Já fizeram pequenas melhorias com brita e pedras, mas no mesmo dia choveu e levou tudo embora. Na época tentei descobrir se foi obra da prefeitura, mas não consegui. Ganharam de mim no cansaço”, desabafa Chaves.

O autônomo Anderson Lima diz que, mesmo pagando IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de valor alto, o local continua sem asfalto, como se fosse área rural. “Foi divulgado que teríamos asfalto, que já tinha verba liberada e que já estava até em licitação, porém nada ocorreu”, relata Lima.

Em nota, a prefeitura informou que, na última quarta-feira, as equipes de Serviços Urbanos e Zeladoria concluíram a recuperação periódica pós-chuva deste trecho da Avenida Brasil. Um grupo de quatro servidores públicos municipais atuou no trabalho e utilizou seis caminhões de pedra e terra – totalizando cerca de 90 toneladas de material.

Os servidores também continuaram o serviço na Estrada Eduardo Karklis. Neste caso, não foi necessário de uso de pedra e terra, apenas o nivelamento do solo.

A administração cita ainda que a obra de pavimentação de parte deste trecho de terra, entre o Jardim Marajoara e o cruzamento com a estrada, já está em fase final de viabilização econômica para que possa ser feita.