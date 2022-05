Adolescente com moto na contramão bate em carro no Recanto Solar

De acordo com o dono do carro, a moto, que era conduzida por um adolescente de 17 anos, não tinha placa

Um adolescente de 17 anos, que dirigia uma moto sem placa e na contramão, na tarde deste sábado (28), bateu contra um Ford Ka, de um homem de 56 anos, que trafegava no bairro Chácara Recanto Solar, em Nova Odessa. O adolescente foi encaminhado ao hospital Unimed, em Americana.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com boletim de ocorrência, o dono do carro relatou que fez uma curva na Rua dos Soldados Constitucionalistas, quando o adolescente, que dirigia a moto e estava na contramão, bateu na lateral do veículo.

Em contato com o pai do adolescente, ele foi informado que o rapaz de 17 anos foi encaminhado ao Hospital Unimed onde passava por atendimento.

O acidente foi registrado como ato infracional – dirigir sem permissão ou habilitação na Delegacia de Polícia de Nova Odessa.