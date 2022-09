Adolescente cai em buraco, é salva e ganha chocolate em Nova Odessa

Adolescente estava procurando por cachorro no Jardim Florença quando caiu no buraco aberto por uma empresa

Uma adolescente de 15 anos caiu em um buraco de cerca de 1,70 m, não sinalizado, aberto por uma empresa de infraestrutura. Ela procurava por seu cachorro, no Jardim Florença, em Nova Odessa, quando aconteceu o acidente, no último sábado (17). No entanto, o caso só foi divulgado pela administração municipal na tarde desta quarta-feira (21).

Depois de resgate, guardas municipais deram chocolate para adolescente – Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

De acordo com informações da prefeitura, a equipe da GCM (Guarda Civil Municipal) recebeu informação de que a adolescente estava pedindo socorro de dentro de um buraco. Os patrulheiros foram até o local e acionaram o resgate para retirar a menina. Depois de 1h30, a adolescente foi socorrida e encaminhada ao Hospital e Maternidade Municipal “Dr. Acílio Carreon Garcia”, com lesões na cabeça e nos pés. Ela passa bem.

No domingo, os guardas que atenderam à ocorrência, Osmar e Peterlevitz, fizeram uma visita à adolescente e entregaram a ela uma caixa de chocolates. De acordo com os guardas, ela agradeceu por toda a ajuda que recebeu das equipes.