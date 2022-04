Adjunto de Educação espera kit escolar para maio em Nova Odessa

O secretário-adjunto de Educação de Nova Odessa, Assis das Neves Grilo, disse na sessão da câmara desta segunda-feira que espera a chegada dos kits escolares para a rede municipal até o fim de maio. O secretário da pasta na cidade, José Jorge Teixeira, não atendeu à convocação para prestar esclarecimentos sobre o atraso, com a justificativa de que participaria de uma reunião na capital paulista.

O edital de licitação para a compra dos kits, além de materiais para apoio pedagógico, foi publicado pela prefeitura no Diário Oficial de 1º de fevereiro, dois dias antes do início das aulas.

Assis das Neves Grilo prestou esclarecimentos aos vereadores – Foto: Maria Eduarda Gazzetta / O Liberal

O secretário de Governo, Robson Fontes Paulo, que também foi à câmara, explicou aos parlamentares que a demora em adquirir os kits está relacionada à pandemia de Covid e à pausa na tramitação da solicitação da Secretaria de Educação, realizada em setembro de 2021. “O então secretário de Governo [se referindo a Marco Antônio Barion, o Russo] conduzia as coisas de maneira muito centralizada”.

“A requisição do kit escolar que a Educação realizou no mês de setembro foi encontrada na mesa dele [Russo] no dia 14 de dezembro, parada. Ele faleceu em 6 de dezembro. Somente a partir desta data começou a tramitar. Quando fomos fazer as cotações, vários fornecedores apresentaram justificativa que não tinham os insumos por conta da pandemia”, justificou Robson.

O secretário-adjunto defendeu que a compra do kit escolar não é só uma dificuldade de Nova Odessa, mas de todo o Estado. “A maioria dos produtos é chinesa e existe uma parada de fornecimento. Estamos na segunda amostra e acho que finaliza ainda no mês de maio”, relatou.

Ao LIBERAL, Assis disse que quem fez a licitação e colocou no cronograma foi a Secretaria de Administração. “As secretarias envolvidas não deram sequência no processo. A Educação cobrou, falaram que estava sendo feito, mas não estava”, concluiu.

Ausência. Apesar da ausência do secretário de Educação, os esclarecimentos foram realizados nesta segunda. O chefe da pasta foi convocado por meio de documento protocolado no dia 21 de março, de autoria do vereador Levi Rodrigues Tosta (União Brasil).

A falta do secretário, no entanto, gerou reclamações de parlamentares, inclusive do autor do requerimento. “O debate fica prejudicado sem o chefe da pasta. Eu gostaria que ele me respondesse”, disse Levi.

O presidente da Casa de Leis, Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé (PSDB), concordou e acrescentou que a ausência foi uma falta de respeito.