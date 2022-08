Acusado de matar padrasto vai passar por exame de insanidade

Alcides Gomes foi assassinado em março - Foto: Reprodução / Facebook

A 2ª Vara de Justiça de Nova Odessa determinou que um pintor, de 29 anos, acusado de matar a facadas o padrasto, Alcides Gomes, 49, em março deste ano, no Jardim Monte das Oliveiras, seja submetido a um exame de insanidade mental.

Caso o jovem apresente problemas psíquicos ou desenvolvimento mental incompleto, a lei prevê que ele não cumpra pelo crime de homicídio qualificado. A determinação foi despachada pela juíza Michelli Vieira do Lago Ruesta Changman, no último dia 5.

O pintor foi preso no dia 9 do mesmo mês, na casa do irmão, no bairro Mário Covas, em Americana, e confessou o assassinato. Deste então, ele está preso preventivamente no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Americana.

De acordo com o advogado de defesa, Alessandre Pimentel, os documentos juntados no inquérito policial trazem dúvidas sobre a integridade mental do jovem.

“No processo penal não pode haver ‘achismo’ porque se busca a verdade real dos fatos. Por isso, a defesa, diante dos fatos apresentados pelo acusado, e em outras versões, requereu à juíza o exame de sanidade”.

O LIBERAL teve acesso ao depoimento do jovem, que relatou que no dia do crime foi tomar banho e começou a ouvir alguém tentando entrar no banheiro e, em seguida, ouviu som de alguém engatilhando uma arma.

“O declarante já tinha ouvido outras vezes barulhos de engatilhamento de arma, porém não sabe informar se Alcides tinha ou não uma arma de fogo. Neste instante o jovem pegou uma faca de cozinha, foi até o quarto de padrasto e golpeou contra a garganta do Alcides”, traz trecho do documento.

Ainda segundo o advogado, o acusado fazia uso de bebidas alcoólicas e drogas, além de já ter sido internado em casa de tratamento psiquiátrico.

O advogado assistente de acusação do MP (Ministério Público), José Pereira, diz que a forma como o crime aconteceu, e de acordo com o próprio depoimento do jovem, optou como favorável ao exame. “Para não ter dúvidas, vai ser feito o teste. É normal dentro de um processo criminal”, explica.

De acordo com a Justiça, o exame será realizado pelo Imesc (Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo) dentro de 45 dias.

CRIME. Alcides Gomes, padrasto do pintor, foi morto a facadas em sua casa, em Nova Odessa, no dia 3 de março deste ano. O acusado justificou que não tinha um bom relacionamento com ele e que já havia se desentendido diversas vezes. Também admitiu que atacou a vítima com golpes de barra de ferro na cabeça e no pescoço, além de ter usado uma faca.