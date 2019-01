Acusação falsa de abuso sexual em NO gera indenização

A Justiça de Nova Odessa determinou que um homem acusado injustamente de abuso sexual seja indenizado pelos autores da denúncia. Avós da suposta vítima, os dois terão de pagar dez salários mínimos (R$ 9.980) cada ao acusado. Ainda cabe recurso.

O caso envolve uma disputa pela guarda de uma criança de seis anos. Segundo a ação, para assumir a criação da neta, o casal registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil, relatando o suposto abuso. O registro foi anexado logo em seguida no processo judicial que discutia a guarda.

“Requerido passou por extremo nervosismo diante da acusação, pois, caso os exames não tivessem provado o contrário, o requerido ficaria à mercê da autoridade policial e judicial, bem como, poderia tal afirmação ter custado sua liberdade”, afirma a peça inicial do processo de indenização.

Apesar de intimados pela Justiça, os avós não se defenderam no processo nem compareceram a uma audiência de conciliação convocada pela 1ª Vara Judicial de Nova Odessa.

Para a juíza Eliana Cássia da Cruz, o uso do boletim de ocorrência na ação de guarda é um indício da tentativa de prejudicar o acusado indevidamente.

“Pelo teor da sentença proferida naqueles autos, se denota que houve a utilização indevida do expediente, com dolo, para prejudicar a mãe da criança, vez que o autor e então acusado, se trata de seu atual companheiro. Em relação ao alegado abuso, há ainda o apontamento do técnico do juízo no sentido de que causa estranheza que um familiar que se diz preocupado com a situação, demonstre pouco interesse em levar adiante o assunto”, pontuou a magistrada.

Os denunciantes têm até o final do mês para recorrer da sentença. A advogada Gisele Aparecida Felício não quis dar entrevista a pedido do cliente. A reportagem não conseguiu contato com os condenados.