Acidente com caminhões na Anhanguera deixa motorista em estado grave

Caminhão pegou fogo e bombeiros controlaram as chamas – Foto: Polícia Militar Rodoviária / Divulgação

Uma carreta pegou fogo após bater em outro caminhão no km 116 da Rodovia Anhanguera (SP-330), no sentido Capital, em Nova Odessa, na tarde desta terça-feira (26).

Um motorista foi socorrido em estado grave ao Hospital Estadual Sumaré e outro saiu ileso, segundo a concessionária AutoBAn, que administra a rodovia.

Trânsito chegou a ser interrompido no trecho – Foto: Marcelo Basanella / Divulgação

O acidente ocorreu por volta das 15h. Após a colisão, uma carreta pegou fogo no acostamento e foi necessário interditar as faixas 2 e 3 da rodovia. Os bombeiros controlaram as chamas e a Polícia Militar Rodoviária controlou o trânsito.

A concessionária confirmou o congestionamento de quatro quilômetros. Pouco após o acidente, uma das faixas da rodovia foi liberada, enquanto a faixa 3 seguia interditada.