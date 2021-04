Abandono da Estrada São Gonçalo, em Nova Odessa, dificulta tráfego de veículos

Lixo, entulho e chão irregular tornam a travessia do trecho de terra da via um desafio para os motoristas

O trecho em questão tem cerca de 800 metros de terra - Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

A má conservação da estrada vicinal São Gonçalo, que liga os municípios de Nova Odessa e Sumaré, tem gerado reclamações de moradores e frequentadores do local.

O trecho em questão tem cerca de 800 metros de terra que vai da Escola Municipal Simão Welsh, no Jardim Santa Rita II, em Nova Odessa, até o limite com o município de Sumaré, na avenida Joaquim Cardoso de Toledo, no Jardim das Palmeiras, em Sumaré.

O aposentado Sidnei Noveletto, de 77 anos, mora em Sumaré, mas mantém um sítio em Nova Odessa. Por conta disso, ele precisa usar a via quase que diariamente.

“As pessoas estão jogando muito lixo e entulho, até o ponto em que isso está estreitando a via e não dá para passar dois carros de uma vez por conta disso”, reclama.

Além disso, segundo o reclamante, a via precisa de manutenção, pois o chão está irregular, o que também dificulta o tráfego de veículos. “Tem dia que eu prefiro ir por dentro de Nova Odessa do que passar por ali”, afirmou Sidnei.

A Prefeitura de Nova Odessa foi questionada sobre o estado da estrada e se pretende aumentar a fiscalização e fazer a manutenção da via, além de retirar o lixo e os entulhos do local, mas nenhuma resposta foi enviada.

O trecho sumareense já foi alvo de uma reportagem do LIBERAL no dia 23 de março. Na época, a Prefeitura de Sumaré disse que o serviço de limpeza da área já consta no cronograma da Secretaria de Serviços Públicos.

Quanto ao asfalto, a informação é de que a avenida será contemplada via PRC (Programa de Recape Contínuo) dentro do cronograma das Secretarias de Obras.