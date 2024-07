Nova Odessa vai investir R$ 32 milhões na troca de iluminação pública

Segundo a prefeitura, objetivo é modernizar as luminárias do município e instalar novos pontos

A Prefeitura de Nova Odessa vai investir R$ 32 milhões na modernização da iluminação pública do município. O investimento foi divulgado pelo governo, faz parte do programa chamado “Nova Odessa Cidade Luz” e não terá custo para a população, de acordo com o governo municipal.

Na prática, a prefeitura fará a troca da iluminação antiga, de vapor de sódio e luzes amarelas, por luminárias de LED. A ação já começou e deve se estender pelas próximas semanas.

Troca das lâmpadas não terá custo para a população – Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

No total, o programa municipal prevê a substituição das 8,7 mil luminárias existentes nos postes de todas as avenidas, ruas e estradas da cidade, além de instalação de 1,3 mil novos pontos de iluminação.

Segundo a prefeitura, os custos da modernização do sistema de iluminação pública serão pagos em 10 anos, por meio da economia na conta de luz. “Isto porque as novas lâmpadas de LED são 60% mais econômicas, em média, que as atuais”, afirmou a assessoria do governo.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A melhoria da iluminação dos postes nas vias públicas é apontada como uma das maneiras de se reduzir a incidência de crimes. Apesar de Nova Odessa ser uma cidade considerada pacata, o fator “segurança” foi citado pelo prefeito em nota distribuída à imprensa.

“Essa substituição das lâmpadas dos postes por LEDs traz um ganho enorme em segurança para nossa população, principalmente para os motoristas e pedestres à noite. Isto porque os LEDs iluminam até 50% mais, dependendo do tipo de via pública beneficiada”, afirmou Leitinho.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

A prefeitura ressaltou que se trata do “maior investimento público da história” de Nova Odessa e destacou que a modernização não terá custos ao cidadão, sem a CIP (Contribuição de Iluminação Pública), comum em municípios da região.

Segundo a equipe técnica da prefeitura, que vai acompanhar a execução do programa pela empresa contratada por licitação, serão substituídas até 400 luminárias por dia, começando pelas avenidas e trechos urbanos de estradas de maior circulação nos horários de pico – como a Avenida Ampélio Gazzetta, Avenida Dr. Eddy de Freitas Crissiúma, Rodovia Rodolfo Kivitz, Avenida São Gonçalo e outras.

Em seguida, serão atendidos os interiores dos bairros de Nova Odessa. Por fim, terão seus parques de iluminação modernizados com LEDs os loteamentos fechados e os distritos industriais.