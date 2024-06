Nova Odessa ganha Poupatempo e Centro de Referência ao Empreendedor

Inauguração aconteceu nesta quinta-feira com a presença do secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab

A Prefeitura de Nova Odessa inaugurou oficialmente, nesta quinta-feira (13), o Poupatempo Paulista e o Centro Municipal de Referência ao Empreendedor e Trabalhador. Os novos serviços estão localizados em um prédio na Rua Duque de Caxias, no Centro.

Cerimônia contou com o secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado, Gilberto Kassab – Foto: Prefeitura de Nova Odessa/Divulgação

A cerimônia de inauguração contou com a presença do prefeito Leitinho (PSD), autoridades municipais e o secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab.

Desde 31 de outubro de 2023, quando os serviços foram inicialmente disponibilizados ao público em fase de testes, até o final de maio deste ano, a unidade de Nova Odessa do Poupatempo Paulista realizou aproximadamente seis mil atendimentos.

Os principais serviços oferecidos incluem a emissão de RG (Carteira de Identidade), AAC (Atestados de Antecedentes Criminais) e renovação da CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

No mesmo prédio, o Centro de Referência ao Empreendedor e Trabalhador oferece serviços como o PLT (Posto Local do Trabalho), Procon, Sebrae Aqui, Banco do Povo Paulista e Junta do Serviço Militar.

“Temos no mesmo local hoje dezenas de serviços, não apenas do Detran.SP e referentes ao RG, mas de outras áreas também, além de todos os serviços municipais voltados ao trabalhador e ao empresário”, comentou Leitinho.

O Poupatempo Paulista funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h. Alguns dos cerca de 280 serviços prestados pelo Poupatempo, especialmente os presenciais, necessitam de pré-agendamento, que pode ser feito no portal www.poupatempo.sp.gov.br.

Já o Centro de Referência ao Empreendedor e Trabalhador atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.