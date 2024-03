‘Nós por nós’: motoboys convivem com indiferença, falta de apoio e impasses trabalhistas na região

LIBERAL ouviu relatos de trabalhadores sobre as dificuldades do dia a dia da profissão

Falta de pontos de apoio para descanso, carregar o celular ou usar o banheiro, cara feia de clientes quando se pede água, jornada extensa e muitas vezes sendo tratados com indiferença. Essas são algumas das situações que os motoboys que trabalham com delivery em Americana e Santa Bárbara d’Oeste têm de lidar diariamente para ter direito a alguma renda no final do mês.

“Motoboy é jogado para tudo quanto é lugar, a gente não tem apoio de nada. Se não ‘é nós por nós’, ninguém ajuda a gente”, desabafa Antônio Márcio Cavalin, de 38 anos, dos quais 16 são dedicados ao trabalho de entregador por aplicativo.

Em tramitação na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) desde setembro de 2023, um projeto de lei de autoria do deputado estadual Danilo Balas (PL) prevê a celebração de convênios com os municípios para a instalação de pontos de apoio aos motoboys.

Em Americana, a prefeitura afirmou que tem feito estudos neste sentido e busca alternativas viáveis para a realização. Já em Santa Bárbara d’Oeste, a administração municipal informou que não há nenhuma proposta até o momento.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

É comum passar pela Avenida Santa Bárbara, em frente ao Tivoli Shopping, e se deparar com motoboys em grupo à espera de entregas. O mesmo acontece às margens da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), entre Americana e Santa Bárbara.

Grupo de motoboys na Avenida Santa Bárbara, em Santa Bárbara d’Oeste – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Outro “ponto” de encontro dos entregadores é no ponto de ônibus que fica na Praça Divino Salvador, em frente ao antigo prédio da Câmara de Americana. Mas há quem prefira ficar próximo de restaurantes e fast foods. É o caso do motoboy Matheus Birke, de 27 anos.

“Costumo ficar aguardando entregas na frente de deliverys grandes e em avenidas como a Paulista e Brasil”, afirmou.

O próprio iFood mantém alguns pontos de apoio a motoboys, que são uma espécie de “casinhas” com água, banheiro, carregadores, cadeiras para descanso etc. Entretanto, nenhuma cidade da RPT (Região do Polo Têxtil), que engloba Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia, conta com a estrutura. O ponto mais próximo fica em Campinas.

Ao LIBERAL, o Tivoli Shopping informou que já acionou o iFood para a implantação de um ponto de apoio aos motoboys e que a possibilidade está em estudo. Além disso, o empreendimento reforçou que os entregadores são bem-vindos nas dependências do shopping, podendo utilizar a estrutura enquanto aguardam as encomendas.

Questionada pela reportagem, o iFood não respondeu se pretende instalar pontos de apoio na região.

Um por todos, todos por um

Motoboys ouvidos pela reportagem afirmam que já tentaram se organizar, porém, sem sucesso. Atualmente, a solidariedade entre eles é o principal suporte, com auxílio mútuo em situações de emergência como aquisição de medicamentos para profissionais acidentados.

Apesar da existência do Sindimotoca (Sindicato dos Motoboys de Campinas), os profissionais veem a categoria como distante de suas necessidades reais.

O LIBERAL tentou falar com o Sindimotoca (Sindicato dos Motoboys de Campinas) para questionar a respeito dos pontos de apoio e também pedir o número atualizado de profissionais do setor, entretanto, o presidente da entidade se comprometeu a passar os dados, mas posteriormente não atendeu mais a reportagem.

Além da falta de locais adequados para descanso, beber água ou usar o banheiro, os motoboys enfrentam também o preconceito diário. Antônio Márcio Cavalin, de 38 anos, comenta sobre a imagem negativa que muitos têm da categoria.

“Todo mundo acha que somos vagabundos, criminosos, motoboy é tratado como lixo, mas não, somos trabalhadores”, reclama.

Segundo ele, os motoboys que trabalham em estabelecimentos fixos geralmente recebem mais apoio, pois os empresários desenvolvem afinidades com eles e disponibilizam facilidades como o uso do banheiro e fornecimento de água. Por outro lado, os que trabalham por aplicativos ficam mais dependentes da bondade de terceiros.

Ponto de apoio para motoboys na lanchonete Flamma, em Americana – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Joaquim Gouvea, proprietário do Flamma Burger e do Flamma Fresh Bowls, em Americana, reconhece a importância dos motoboys como parceiros e oferece suporte a eles. Disponibiliza banheiro e um espaço com água e café. Para Gouvea, essa relação de parceria traz benefícios mútuos, aumentando a agilidade nas entregas.

Para Matheus Birke, iniciativas como essa ajudariam e muito no dia a dia dos motoboys. “Estamos na rua, debaixo de chuva, sol quente, correndo perigo todos os dias, um ponto de apoio com água já faz diferença porque tem lugar que a gente pede e pegam da torneira.”

‘A entrega salvou a minha vida’

Rafael de Oliveira, também conhecido como Rafael Grandão, de 35 anos, de Santa Bárbara, iniciou sua jornada como motoboy de aplicativos logo no início da pandemia, em março de 2020. A decisão veio após a empresa em que trabalhava no setor têxtil reduzir drasticamente sua carga horária e, consequentemente, seu salário.

Com a renda comprometida e responsabilidades familiares aumentando – com um filho e a esposa desempregada e grávida –, Rafael tomou a decisão de pegar sua moto e ingressar no mundo das entregas.

Ele relata que as entregas foram uma “salvação” em sua vida, fornecendo motivos diários para continuar. “Só vivendo mesmo para sentir o que é a nossa vida”, desabafa. Atualmente, trabalha com quatro aplicativos de entrega e concilia essa função com um emprego no setor têxtil, ao qual dedicava-se anteriormente e não pretende abandonar.

O motoboy Rafael de Oliveira, o Rafael Grandão – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Apesar dos aspectos positivos da profissão, Rafael destaca a importância de instalações de pontos de apoio para os trabalhadores. “A gente é ser humano. Tem hora que você tem que parar, tem que tomar água gelada, tem que esfriar a cabeça, carregar o celular, ainda mais quando você trabalha certa quantidade de entregas ao mesmo tempo, você precisa ter aquela resguarda”, relata.

Quanto à percepção das pessoas sobre os motoboys, Rafael ressalta a variedade de tratamento que recebem. “Tem pessoas que tratam você como se fosse um filho. Tem outros que tratam você pior que um cachorro. Até uma comparação chata porque nem um animal merece ser tratado dessa forma, com indiferença”.

Forma de contratação e discussão sobre vínculo trabalhista são desafios para o setor

Apesar de serem profissionais essenciais no mercado de deliverys, a maioria dos motoboys é contratada como prestador de serviço autônomo ou trabalha por meio de aplicativos de entrega, o que frequentemente os coloca em uma posição vulnerável, sujeitos a jornadas de trabalho exaustivas, baixos salários e ausência de benefícios.

Segundo Crislaine Teotonio da Silva, advogada pós-graduanda em direito do trabalho pela PUC do Rio Grande do Sul, embora sejam considerados autônomos, os motoboys contribuintes com o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) possuem direitos, incluindo aposentadoria por idade, auxílio-doença, pensão por morte e salário-maternidade.

No entanto, mesmo quando contratados como funcionários registrados, os motoboys enfrentam desafios em relação à segurança e às condições de trabalho. Isso porque os empregadores têm responsabilidades, como fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) adequados, treinar sobre os riscos da atividade e garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável, afirma a advogada.

Motoboy transita pela Avenida Gioconda Cibin, em Americana – Foto: Claudeci Junior/Liberal

De acordo com Crislaine, em caso de acidentes ou lesões no trabalho, os motoboys autônomos devem comunicar o ocorrido à empresa contratante e registrar o acidente em um boletim de ocorrência. “Eles têm direito a receber auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou pensão por morte, se contribuírem para o INSS”, conclui.

Relações trabalhistas

Em julgamento em fevereiro, a Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) voltou a derrubar, por unanimidade, o vínculo de emprego entre um trabalhador por aplicativo, que havia sido reconhecido pelo TST (Tribunal Superior do Trabalho).

O caso trata de um entregador do aplicativo Rappi, que teve seu vínculo empregatício reconhecido pela Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

O STF, entretanto, ainda deverá discutir novamente o tema para pacificar o entendimento sobre as relações trabalhistas nos casos de “uberização”, ou seja, de trabalhadores que atuam para plataformas e aplicativos.

Conforme o relator do caso no Supremo, ministro Edson Fachin, é necessária uma decisão definitiva da Corte sobre a uberização. Segundo o ministro, há cerca de 10 mil ações no País que tratam do tema. Atualmente, grande parte das decisões da Justiça do Trabalho reconhece vínculo empregatício, mas o Supremo tem decisões contrárias. Ainda não há prazo para a análise dos ministros do STF.