Neblina não deve se repetir nos próximos dias; entenda

Segundo meteorologista, é improvável que a neblina se repita, com a mesma intensidade, nos próximos dias - Foto: Marcelo Rocha - Liberal

O início da manhã de quinta-feira (27) foi marcada por intensa neblina, em Americana e região. O feito se deu por conta da alta umidade relativa do ar, com a junção de vapor de água na atmosfera e queda da temperatura durante a noite. No entanto, é improvável que a neblina se repita, com a mesma intensidade, nos próximos dias.

De acordo com o meteorologista Bruno Bainy, do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp, a chuva de quarta-feira (26) contribuiu para a formação da neblina, assim como a queda da temperatura até o chamado “ponto de orvalho”. Isto é, a temperatura que o ar deve ser resfriado para atingir a saturação.

“A neblina se forma quando há saturação de vapor de água na atmosfera. Isso ocorre geralmente quando há entrada de vapor de água, no caso, ontem tivemos chuvas que evaporaram, ou quando há queda na temperatura do ar até um ponto que chamamos de ‘ponto de orvalho’. É uma variável termodinâmica que expressa a temperatura em que a condensação ocorre espontaneamente, como o orvalho, a neblina, ou mesmo a condensação ao redor de um copo frio”, explicou.

No entanto, Bruno explica que é improvável que a neblina apareça novamente. Ao menos, não na intensidade desta quinta. Isso se deve à combinação de fatores necessários não estarem tão favoráveis, já que o teor de vapor de água na atmosfera estará menor. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco