Natal tem fluxo de 695 mil veículos no sistema Anhanguera-Bandeirantes

O fim de semana que marcou a celebração do Natal registrou um fluxo de 695 mil veículos no Sistema Anhanguera-Bandeirantes. O levantamento foi divulgado nesta terça (26), pela CCR AutoBAn, concessionária que administra as rodovias Anhanguera (SP-330) e Bandeirantes (SP-348), que cortam a RPT (Região do Polo Têxtil).

Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) – Foto: Clóvis Ferreira / Digna Imagem /- AutoBAn

De acordo com a empresa, a Operação Especial, que contabilizou o movimento, monitorou os veículos na saída e chegada a São Paulo durante a sexta (22) e segunda-feira (25). O número registrado neste Natal representa um fluxo de 30 mil veículos a menos que o mesmo período de 2022.

A previsão inicial era de um fluxo de 703 mil automóveis nas rodovias. De acordo com a CCR AutoBAn, foram registrados 66 acidentes, com 28 feridos e quatro mortos. Ao todo, foram 2.232 atendimentos feitos no feriado.

Entre as ocorrências atendidas pela concessionária, foram registradas 1.301 inspeções, 592 solicitações de guinchos, assim como 222 atendimentos mecânicos. Além disso, foram feitos 117 atendimentos pré-hospitalar.

Ano Novo

Para o fim de semana de Ano Novo, a expectativa da empresa é de um fluxo de 559 mil veículos no sistema de rodovias. Entre os dias 29 de dezembro e 1º de janeiro será feita a Operação Ano Novo para contabilizar a demanda e atender o público.

A concessionária estima que Anhanguera e Bandeirantes terão a maior carga de automóveis das 15h às 21h da sexta-feira (29), assim como das 9h às 15h de sábado (30). Já na segunda (1º) é esperado que o movimento maior seja das 14h às 22h, com o retorno daqueles que viajaram para a virada de ano.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.