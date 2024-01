Moradores da Vila Bela, na região do Antônio Zanaga, em Americana, não sabem mais a quem recorrer para alimentar e fornecer abrigo adequado para cerca de 30 gatos que vivem em uma horta comunitária do bairro, no cruzamento da Avenida Ângelo José Kokol com a Rua João Rachcovski.

Os animais eram cuidados por um morador da região, que morreu em agosto do ano passado. Desde então, a responsabilidade pelos felinos recai sobre a aposentada Edna Paulino, 59 anos, e um vizinho, que assumiram os cuidados, apesar das limitações financeiras.

“Todo dia de manhã levo arroz cozido com um pouco de caldo de feijão ou ração mais em conta, doada por algum morador. Tem dia que só tem arroz mesmo”, conta Edna, visivelmente emocionada.

Ela afirma que o vizinho também contribui, fornecendo dinheiro para a compra de comida quando possível ou levando alimento.

A aposentada afirma ter ligado várias vezes para o CCZ (Centro Controle de Zoonoses) de Americana em busca de ajuda, mas nunca recebeu retorno. As tentativas de contato com algumas ONGs também não surtiram efeito. “Me corta o coração ver essa situação, mas faço tudo que está ao meu alcance para ajudá-los”, lamenta.

Além de garantir alimentação, Edna também se encarrega de lavar diariamente cerca de 25 pratinhos onde o alimento é colocado. No entanto, a presença dos gatos tem causado desconforto em alguns moradores. “É uma situação bem difícil”, diz a aposentada.

O CCZ informou estar ciente da situação, caracterizando-a como uma colônia de animais comunitários. Nesses casos, de acordo com o órgão, não há recomendação técnica para o recolhimento dos animais. Em vez disso, é aconselhado o método CED (captura, esterilização e devolução), uma prática internacionalmente reconhecida.

No entanto, para realizar o CED, o CCZ precisa do apoio dos moradores locais. A solicitação para a castração de colônias de gatos pode ser registrada no SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão), pelo telefone (19) 3475-9024.