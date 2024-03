Mutirão de Emprego tem segunda edição nesta sexta, em Santa Bárbara

A Câmara de Santa Bárbara d’Oeste recebe nesta sexta-feira (15), das 9h às 15h, o segundo Mutirão de Emprego, uma realização do Portal Vagas019, em conjunto com a EPLB (Escola do Poder Legislativo Barbarense). O encaminhamento dos perfis será promovido no próprio dia do evento, conforme os diferentes interesses das empresas participantes.

Evento será realizado na Câmara de Santa Bárbara – Foto: Câmara de Santa Bárbara / Divulgação

No evento participarão empresas e agências com mais de 200 vagas para diversas áreas. Entre os confirmados estão Supermercados São Vicente, Supermercados Crema, Unisal, Senac, TGRH, People RH, A Executiva, My Way Idiomas e Óticas Diniz, entre outros.

O presidente da câmara, Paulo Monaro (MDB), destacou a importância do evento. “Fico muito feliz em receber esse evento, pois é uma forma direta de a câmara participar do desenvolvimento de Santa Bárbara d’Oeste e ajudar o povo a conseguir sua vaga de emprego”, destacou.

Além do evento em Santa Bárbara, Americana terá na segunda-feira (18), das 8h às 16h, o Emprega FAM, que contará com 700 vagas para trabalhos definitivos e estágios em diversas áreas, na sede da própria FAM (Faculdade de Americana).

*Estagiária sob supervisão de Guilherme Magnin.

SERVIÇO

2º Mutirão do emprego

Data: 15/03/2024

Horário: 9h às 15h

Local: Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste

Endereço: Rodovia Luís Ometto (SP-306), 1.001 – Residencial Dona Margarida.