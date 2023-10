Mutirão de castração de cães e gatos acontece na próxima semana em Americana

Um mutirão de castração de cães e gatos será realizado nos dias 8 e 9 de novembro, no CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) de Americana, localizado na Avenida Heitor Siqueira, na região da Praia Azul. Segundo a prefeitura, nesta segunda-feira (30) ainda havia cerca de 20 vagas disponíveis para participar da iniciativa.

Mutirão de castração será realizado nos dias 8 e 9 de novembro – Foto: Amauri de Souza / Prefeitura de Americana

O procedimento é gratuito e os animais serão microchipados. A castração é feita em cães e gatos com idades entre quatro meses e oito anos. Os tutores precisam ser maiores de 18 anos e residir em Americana, já que no dia da castração será exigido um comprovante de endereço.

“O procedimento serve como medida para o controle populacional de cães e gatos no município, além de prevenir diversas doenças. Trata-se de uma medida sanitária de grande importância e que tem impactos significativos na comunidade”, destacou a médica veterinária e responsável técnica do CCZ, Aneli Marques Neves Conceição.

O mutirão será realizado por meio de recurso estadual, fruto de duas emendas parlamentares, sendo uma do deputado estadual Bruno Ganem, no valor de R$ 249.916,16, e outra no valor de R$ 70 mil, do ex-deputado federal Vanderlei Macris.

De acordo com a prefeitura, pelo menos 270 animais deverão integrar o mutirão. Os tutores interessados devem fazer o agendamento com antecedência no CCZ, pelos telefones (19) 3467-1187 e (19) 3467-2344.