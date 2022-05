‘Muralha Digital’ da Gama colabora na recuperação de 50 veículos

Sistema está em funcionamento desde dezembro do ano passado e conta com câmeras espalhadas pela cidade

Sistema funciona na cidade desde dezembro de 2021 e conta com 85 câmeras – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A Gama (Guarda Municipal de Americana) recuperou, por meio do sistema “Muralha Digital”, 50 veículos nos quatro primeiros meses de 2022. O sistema está em funcionamento desde dezembro do ano passado, e conta com 64 câmeras espalhadas em prédios públicos, praças, ecopontos e avenidas, além de 21 câmeras inteligentes instaladas em áreas estratégicas.

Só nas duas últimas semanas, os patrulheiros apreenderam 14 carros furtados. “Na verdade, esses veículos fazem parte de um golpe aplicado em Hortolândia. Essa empresa fazia a sublocação desses veículos e oferecia para seus clientes um contrato anual com a promessa da devolução dos valores do contrato em forma de cashback. No entanto, isso é um golpe e as locadoras descobriram. Elas denunciaram que os carros haviam sido furtados. Quem sublocou, na verdade, também é vítima”, explicou o subinspetor da Gama, Cauê Spagnol.

Além desses 14 veículos, desde janeiro os patrulheiros recuperaram 36 carros. “A maioria que pegamos são registrados em boletim de ocorrência como furto, mas também tem alguns roubados ou que tiveram apropriação indébita”, relatou Cauê.

O sistema digital ainda tem como objetivo dar apoio à prevenção de outros crimes, como no último dia 19, quando a corporação prendeu uma quadrilha suspeita de aplicar golpes em clientes de agências bancárias.

Pela ferramenta, as equipes da Gama foram acionadas pela guarda de Indaiatuba. Assim, a corporação localizou e deteve os integrantes da quadrilha de São Paulo, que ocupavam um Renault Logan e um Chevrolet Ônix.

O grupo veio à cidade para se passar por funcionários de bancos e fraudar cartões de créditos em caixas eletrônicos. Eles foram encaminhados à Polícia Federal de Piracicaba, onde acabaram presos em flagrante.