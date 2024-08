Muralha Digital: cidade investe em tecnologia para prevenir crimes

A implantação da chamada Muralha Digital traz a tecnologia como aliada na segurança em Americana. Atualmente, o município conta com 220 câmeras inteligentes instaladas em vários pontos da cidade. O monitoramento cobre 95% das entradas e saídas do município. De acordo com a Gama (Guarda Municipal de Americana), que administra o sistema, restam dez novas câmeras que deverão ser colocadas até setembro para “fechar” a cidade.

O monitoramento por câmeras capazes de reconhecer letras e números das placas de carros e registrar datas e horários que um veículo circulou por Americana tem ajudado no combate a crimes diversos, seja de maneira ostensiva, que permite abordagens em flagrante, ou nas investigações da Polícia Civil.

Guardas municipais acompanham imagens em tempo real na cidade – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Como ocorreu no esclarecimento do assassinato do professor Cauê Pozenatto Lima, em agosto do ano passado, cujo corpo foi encontrado em uma estrada rural da região da Praia Azul. Foi por meio da Muralha Digital que o veículo envolvido no crime foi identificado, o que acabou levando a prisão de um casal suspeito de participar do assassinato.

Em junho deste ano, a corporação também conseguiu recuperar um caminhão carregado com cinco empilhadeiras e pneus, avaliados em R$ 934 mil, que foram roubados no estado do Paraná. A ação aconteceu após sistema flagrar o veículo entrando na cidade. Três suspeitos foram presos.

Diretor-comandante da Gama, Marco Aurélio da Silva explica que basta que algum carro furtado ou roubado passe pelos equipamentos para que tenha a placa registrada, e imediatamente, um alarme é disparado na central da corporação e nos tablets das viaturas.

“Nosso sistema também identifica carros cujos proprietários são foragidos da Justiça, auxiliando assim, nas abordagens pelos guardas”, relata Marco Aurélio.

Com o objetivo de trazer mais eficácia na utilização das câmeras, a prefeitura concluiu em julho o CSI (Centro de Segurança e Inteligência), que passou a administrar a Muralha Digital.

O contrato de implantação do CSI incluiu a adequação do espaço físico, de aproximadamente 104 metros quadrados, com instalação de mobiliários, equipamentos eletrônicos e de informática. O investimento foi de R$ 2,4 milhões.

QUEDA

Americana teve, no primeiro semestre deste ano, o menor número de roubos e furtos de veículos para o período desde o início da série histórica da SSP (Secretaria Estadual da Segurança Pública), que possui dados desde 2001. Foram registrados 416 casos no primeiro semestre.

O delegado da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), Filipe Rodrigues de Carvalho, enfatiza que a interação entre as forças de segurança tem feito a diferença na diminuição dos crimes. O comprometimento das forças policiais preventivas como a Gama e Polícia Militar tem ajudado na redução, pois destinam as viaturas para os locais com maior incidência.

“Tudo isso, aliado aos esclarecimentos dos delitos, tem contribuído para a queda das ações criminais”, completa o delegado.

O capitão Antônio Carlos Rugero Filho explica que o 19º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior) planeja a distribuição do policiamento de forma inteligente, com base no estudo da evolução e migração dos indicadores criminais, buscando antecipar ações, prevenir a prática de crimes e reduzir o tempo de resposta no atendimento das solicitações recebidas pelo telefone de emergência 190, além do levantamento, identificação e captura de procurados pela Justiça, a fiscalização de trânsito visando à redução de acidentes e a aproximação da corporação com a comunidade por meio do Conseg (Conselho de Segurança).

Segundo ele, a corporação une tecnologia e inteligência policial, como terminais móveis de dados, o que facilita e agiliza as diversas consultas feitas pelos policiais militares durante as rondas, além da implementação e ampliação da ferramenta Muralha Paulista, que são o conjunto de câmeras inteligentes distribuídas no território paulista interligadas aos bancos de dados do Estado e aos demais sistemas de vigilância implementados nos municípios.

