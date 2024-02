Municípios da região são bem avaliados em índice de gestão fiscal

Estudo analisou contas de 2022 com base em quatro indicadores

As cinco cidades que formam a RPT (Região do Polo Têxtil) foram bem avaliadas no IFGF (Índice Firjan de Gestão Fiscal). Americana e Hortolândia atingiram o nível máximo, de excelência. Já os municípios de Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré foram classificadas como boa gestão.

Realizado pela Firjan (Federação das Indústrias do Rio de Janeiro), o estudo analisou as contas de 2022 de 5.240 municípios brasileiros tendo como base quatro indicadores: autonomia, gastos com pessoas, liquidez e investimentos.

A análise aponta que mais de 40% dos municípios apresentam situação fiscal difícil ou crítica. O estudo sugere que mudanças intensas, como por exemplo as reformas tributária e administrativa, são essenciais para a sustentabilidade das contas públicas.

Americana apresentou índice de 0,8135 – a metodologia da pesquisa estabelece que notas acima de 0,8 indicam nível de excelência. No quesito gasto com pessoal, por exemplo, a nota recebida em 2013 foi de 0,1182, o que demonstrava alto comprometimento da receita no pagamento ao funcionalismo público. Em 2022, o índice ficou acima de 0,8, atingindo o nível de excelência constatado em outros indicadores. No item liquidez, em 2019 a nota foi de 0,5397. Já em 2022, o índice saltou para 0,8790.

“Os resultados da pesquisa são bem incisivos e demonstram o quanto a gestão fiscal de Americana melhorou nos últimos anos”, comenta o secretário de Planejamento, Diego Guidolin.

O desempenho da gestão fiscal impacta diretamente os resultados a serem obtidos em todas as outras áreas de atuação do serviço público, com nos setores da saúde, educação e obras.

Na região, Hortolândia é a melhor classificada no ranking nacional e estadual do IFGF, ocupando as posições 601º e 89º, respectivamente. O município recebeu nota 0,8135 e assim como Americana, atingiu o nível de excelência.

O município de Santa Bárbara d’Oeste, que até o ano de 2021 era classificado como uma gestão com dificuldades, foi avaliada em 2022 como boa gestão. A nota saltou de 0,4887 em 2013 para 0,6761, em 2022. Os indicadores de autonomia e gastos com pessoal atingiram o nível de excelência. No entanto, a cidade ainda enfrenta dificuldades em investimentos e liquidez.

“Santa Bárbara enfrentou ao longo dos anos uma série de desafios em virtude de fatores macroeconômicos, além da pandemia da Covid-19, que influenciaram diretamente na situação fiscal municipal. Trabalhamos para recuperarmos os bons índices de gestão e enfrentamos os pontos sensíveis a fim de buscar um maior equilíbrio fiscal”, comentou Rafael Piovezan (MDB).

Sumaré também apresentou melhora e saltou da classificação “dificuldade” para “boa gestão” na comparação com os anos de 2013 e 2022. E Nova Odessa mantém a nota estável, também classificada como boa gestão.