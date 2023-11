Valor de investimento foi anunciado em evento nesta terça, no local onde está sendo construída a nova unidade

A multinacional austríaca Greiner Bio-One anunciou, em evento na manhã desta terça-feira (14), que irá investir R$ 96 milhões na 1ª fase da construção da nova unidade de Santa Bárbara d’Oeste, iniciada em setembro deste ano, com previsão para ser inaugurada em setembro de 2024.

O valor de investimento pode aumentar ao longo da construção e é maior que os R$ 75 milhões anunciados em 2021, quando houve a compra do terreno. A empresa atua no segmento de biociência e diagnóstico.

Prefeito Rafael Piovezan e Haroldo Fontes Graci, gerente da empresa – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Prefeito Rafael Piovezan (MDB) – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

As novas instalações, localizadas no Distrito Industrial 1, na zona rural, contarão com um centro administrativo e de distribuição. O objetivo é transformar o Brasil em uma plataforma de distribuição e assim aumentar a rede de exportações — atualmente são 16 países da América Latina.

Ainda que a ida para Santa Bárbara d’Oeste tenha sido motivada pela falta de espaço para expansão em Americana, onde está a sede da multinacional desde 2003, a intenção é que as unidades coexistam e a produção ainda continue em Americana. Juntas, elas reunirão mais de 400 colaboradores.

“A unidade de Americana é produtiva, vai se manter produtiva, e vamos ter novos investimentos em Santa Bárbara, por questões físicas, terreno. Toda empresa que quer crescer tem de ter um espaço, não dá para crescer e ficar em um casulo”, disse o gerente da empresa, Haroldo Fontes Graci.

Haroldo Fontes Graci, gerente da empresa – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A área de 106 mil m² onde será construída a firma de Santa Bárbara pertencia à prefeitura e era remanescente da Fazenda Galvão. Ela foi adquirida pelo valor de R$ 10,3 milhões, em junho de 2021, por meio de um processo de licitação.

A Prefeitura de Santa Bárbara, que costurou o acordo e tem participado da construção da unidade, utilizou o dinheiro da venda do terreno para ações de combate à pandemia da Covid-19.