MP pede para revogar reajuste de 3,83% a prefeito, vice e secretários de Santa Bárbara

Com o decreto, o chefe do Executivo, que ganha R$ 31.620,47, passaria a receber R$ 32.831,53 - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) protocolou, neste mês, um pedido para revogação de um decreto da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, que reajustou em 3,83% os salários do prefeito Rafael Piovezan (MDB), do vice-prefeito, dos secretários municipais e do diretor-superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Com o decreto, o chefe do Executivo, que ganha R$ 31.620,47, passaria a receber R$ 32.831,53. Já os salários do vice-prefeito, dos secretários e do diretor do DAE subiriam de R$ 16.600,73 para R$ 17.236,54.

De acordo com o procurador-geral de Justiça, Mário Luiz Sarrubbo, responsável pela ação, há inconstitucionalidade no reajuste, já que agentes políticos não têm direito à revisão anual do subsídio, portanto segundo ele houve ofensa ao princípio da moralidade administrativa.

O decreto da prefeitura, publicado em 6 de junho deste ano, foi fundamentado por uma lei municipal de 2008 e que foi atualizada pela Câmara de Santa Bárbara em 2010. Nela, diz que os subsídios serão atualizados anualmente, sempre na mesma data de reajuste do funcionalismo público e sem distinção de índice. A atualização é por meio de decreto.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Embora o Executivo tenha seguido o que manda a lei municipal, Sarrubbo apontou que a própria lei fere o que determina a Constituição Federal, uma vez que é obrigatório apresentar um projeto para que seja votado pela câmara. Essa proposta tem a incumbência de fixar os salários para a legislatura seguinte.

Além disso, o procurador-geral ainda ressaltou que vereadores, prefeitos, vice-prefeitos e secretários são agentes políticos, e não servidores públicos. Com isso, não é possível fazer um reajuste para esses cargos junto ao funcionalismo público e utilizando o índice inflacionário como base.

Sarrubbo pediu para que seja concedida uma liminar para suspender os efeitos do decreto até o julgamento da ação.

Ao LIBERAL, a Prefeitura de Santa Bárbara informou apenas que “aguardará intimação para tomar ciência e analisará a partir disso quais providências serão adotadas.