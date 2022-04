Motorista de app é atropelado em Americana após briga em posto

Fiesta que foi utilizado no atropelamento – Foto: Paula Nacasaki / O Liberal

Um motorista de aplicativo foi atropelado em Americana após uma briga em um posto de combustíveis na Avenida Nossa Senhora de Fátima, na madrugada desta quarta-feira (30).

De acordo com informações da Polícia Civil, por volta de 4h houve uma discussão no posto localizado em frente ao Burger King. Após troca de agressões, um homem entrou em seu carro, um Ford Fiesta, e atropelou a vítima.

A PM foi chamada e conseguiu deter o suspeito, que tentava fugir pela Avenida Antônio Pinto Duarte, sentido Centro. Houve acompanhamento pelo veículo e ele foi parado na Rua São Sebastião.

Já o motorista de aplicativo foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. O agressor foi autuado por tentativa de homicídio. O caso é apresentado na Delegacia de Americana.

De acordo com o serviço social do HM, o paciente teve fratura de crânio (com hemorragia) e na perna esquerda, tendo sido já avaliado pelo médico ortopedista.