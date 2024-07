Motorista de aplicativo é preso por suspeita de provocar acidente com morte em Americana

Um motorista de aplicativo de 23 anos foi preso na madrugada deste domingo (14), após suposto envolvimento em um acidente que causou a morte do garçom Mateus Alves dos Santos, da mesma idade, na Avenida Santa Cecília, no Nova Carioba, em Americana. O motivo seria um relacionamento entre a vítima e a ex-mulher do suspeito.

Segundo informações do registro do caso, testemunhas flagraram o momento em que Mateus deixou a lanchonete onde trabalha, na Vila Bertine, por volta de 1h deste domingo, em sua motocicleta. Ele teria sido seguido por um Fiat Argo branco.

Vítimas foi levada ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana – Foto: Divulgação

Ao perceberem o acompanhamento do veículo, as testemunhas, que seriam colegas de trabalho da vítima, decidiram seguir pelo mesmo caminho, a fim de verificar a situação. No entanto, quando chegaram a uma rotatória na Avenida Santa Cecília, encontraram o garçom caído ao lado da motocicleta.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os colegas de Mateus constataram com populares que o acidente havia acabado de acontecer e acionaram o resgate. O rapaz chegou a ser levado ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, mas não resistiu as ferimentos e morreu.

Logo após o ocorrido, as testemunhas informaram as características do Fiat Argo para uma equipe da Gama (Guarda Municipal de Americana), que conseguiu localizar o veículo e o condutor próximo ao CDP (Centro de Detenção Provisória) de Americana.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Levado à delegacia de plantão, o motorista de aplicativo negou envolvimento com o acidente, afirmando que a rota que fez minutos antes do ocorrido, passando pela lanchonete onde a vítima trabalhava e pelo local do acidente, seria um trajeto de costume para sua casa. Ele disse ainda não saber quem era o condutor da moto e nem que Mateus havia morrido.

O homem detido se recusou a ceder material para coleta de exame de embriaguez. Ele acabou preso em flagrante por homicídio culposo e fuga do local do acidente, ficando à disposição da Justiça.