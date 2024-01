Mortandade de peixes no Rio Piracicaba adia direcionamento de aguapés em Americana

O baixo volume de chuva para o período, associado à mortandade de peixes no início deste mês de janeiro no Rio Piracicaba, levou a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) a adiar o início do processo de vertimento controlado de aguapés na Represa do Salto Grande, em Americana. Os trabalhos deveriam ter começado na última segunda-feira (15).

Rio Piracicaba, em Americana, receberia os aguapés da Represa do Salto Grande, mas ação foi adiada – Foto: Claudeci Junior / Liberal

O adiamento, anunciado pela CPFL Energias Renováveis, que conduziria a operação, ocorreu devido às condições ambientais adversas no Rio Piracicaba neste início de ano. “A companhia segue monitorando as condições do rio e em diálogo com a CPFL para a realização da operação”, traz a nota da Cetesb.

No dia 2 de janeiro, o Rio Piracicaba amanheceu com uma grande quantidade de peixes mortos, algo que não acontecia desde 2022. A Cetesb realizou uma vistoria e não identificou nenhum lançamento irregular de resíduos que pudesse explicar a situação.

No entanto, a baixa vazão do rio, associada às altas temperaturas e à concentração de poluentes, sugere a possibilidade de floração de algas, causando um déficit de oxigênio dissolvido e levando às mortes dos peixes. A Cetesb aguarda os resultados das análises das amostras coletadas.

Quanto ao vertimento controlado de aguapés, o processo faz parte de um esforço contínuo para controlar o crescimento das plantas aquáticas na Represa do Salto Grande. Os trabalhos, quando autorizados pela Cetesb, estão programados para durar 60 dias.

A manobra envolve a abertura das comportas da Usina Hidrelétrica de Salto Grande, permitindo que os aguapés sigam o fluxo natural até o Rio Piracicaba. O procedimento resulta em aguapés já quebradiços, reduzindo significativamente a capacidade de sobrevivência e reprodução.

A CPFL enfatiza que as macrófitas liberadas pela usina Americana são diferentes das que já existem no Rio Piracicaba. São mais frágeis, ocorrem em baixas proporções ao longo do fluxo principal do rio e têm baixa probabilidade proliferação descontrolada.

Durante todo o processo de vertimento, a CPFL fará um monitoramento ambiental no Rio Piracicaba. O objetivo é comprovar a manutenção dos padrões de qualidade da água e dos usos do rio, especialmente nas áreas de captação para abastecimento.