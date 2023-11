Morre o radialista Geraldo Piai, aos 80 anos, em Americana

Morreu na madrugada deste sábado (18), aos 80 anos, o radialista Geraldo Piai. Ele já vinha enfrentando problemas de saúde e estava internado no hospital da Unimed, em Americana.

Piai foi uma importante figura do rádio americanense, principalmente no fim dos anos 1970 e início dos anos 1980, quando apresentou um programa católico pela Rádio Clube (AM 580), que hoje pertence ao Grupo Liberal.

O radialista Geraldo Piai, em 2017 – Foto: Arquivo/Liberal

Ele assumiu o programa, denominado “Mensagem de Fátima”, após o falecimento de José Valentim Casati, em 1974, outro importante radialista que chegou a ser homenageado com o nome de uma rua no Jardim América 2.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Nesse programa, que era transmitido diariamente, das 18h às 18h30, integrantes da Matriz de Santo Antônio rezavam junto ao apresentador um terço e também eram lidas passagens da Bíblia.

“Eu tinha um programa musical das 16h às 18h. Por uns bons anos eu encerrava o meu programa e passava para o Geraldo. E fazia algumas brincadeiras no ar”, recordou o radialista e narrador esportivo Jota Júnior.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Na época, a rádio tinha dois ‘GPs’: o Geraldo Pinhanelli, que era a maior audiência às 11 da manhã, e o Geraldo Piai. Aí eu brincava no ar, quando ia passar para o programa dele, que ‘agora vem aí, o GP das 18h’. Ele ria, gostava demais da brincadeira. Era um grande amigo, humilde, simples”, completou.

Filha de Piai, Roselaine Piai, de 52 anos, relembrou a devoção do pai ao catolicismo e a proximidade com a família nos últimos anos de vida.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“Meu pai era uma pessoa que cativava. Sempre dedicou a vida dele à religião, tinha prazer de fazer os programas, gostava de rezar a Ave Maria. De uns tempos para cá, ele gostava mais de ficar mais com a família e de reunir os amigos. Ele era uma pessoa muito dada e todo mundo gostava demais dele”, disse.

O corpo de Piai será velado neste sábado, a partir do meio-dia, no Cemitério da Saudade, em Americana. O sepultamento está agendado para as 15h. Ele deixa quatro filhos e cinco netos.