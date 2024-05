Kenio era casado com Arlene Gomes de Freitas e deixou quatro filhos - Foto: Reprodução

Morreu na noite desta quinta-feira, aos 74 anos, o ex-diretor-superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste, o engenheiro Kenio Franklin de Freitas. A causa da morte não foi divulgada.

Por conta do falecimento, o prefeito do município, Rafael Piovezan (PL), decretou luto oficial de três dias. “Recebi com pesar a notícia do falecimento do engenheiro Kenio, que por um período prestou bons serviços como vereador e secretário municipal, contribuindo para o desenvolvimento de Santa Bárbara. Meus sentimentos aos familiares e amigos”, declarou o prefeito em nota enviada à imprensa.

Presidente da Câmara de Santa Bárbara d’Oeste, Paulo Monaro (PSD) também decretou luto oficial por três dias, em virtude do falecimento do ex-vereador da 35ª Legislatura (1997 a 2000).

Kenio teve uma carreira marcada no serviço público. Foi vereador entre 1997 e 2000, período em que também atuou como secretário municipal de Obras e Serviços. Posteriormente, entre 2010 e 2012, exerceu o cargo de diretor-superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto).

O corpo foi velado na tarde desta sexta-feira e sepultado no Cemitério da Paz, em Santa Bárbara d’Oeste. Kenio era casado com Arlene Gomes de Freitas e deixou quatro filhos: Pedro Vinícius, Ana Carolina, Angélica Cristina e Kênio.