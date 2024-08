Morre em Amerincana o engenheiro Francisco Trevizane, aos 72 anos

Diretor da AEAA teve um infarto na manhã deste domingo; velório será nesta segunda, no Cemitério da Saudade

Francisco Trevizane tinha 72 anos – Foto: Divulgação

Morreu na manhã deste domingo (4), em Americana, o engenheiro Francisco Trevizane, aos 72 anos, vítima de um infarto. Ele era morador há décadas do Jardim Glória e deixa a esposa, uma filha e dois netos.

Trevizane, que era engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho e advogado, era também conselheiro do Crea (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) do Estado de São Paulo e atuava ainda como diretor da AEAA (Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Americana), que emitiu uma nota de pesar pelo falecimento.

Ao LIBERAL, o também engenheiro Renato Archanjo lembrou com carinho e emoção do amigo de longa data. “Além de excelente profissional, que atuava em Americana e região há muitos anos, sempre foi um amigo, uma cara que se dava bem com todo mundo, um cara fantástico, sempre pronto para ajudar. A gente tinha ele como um pai mesmo”, comentou.

O velório de Francisco Trevizane está marcado para começar às 7h30 desta segunda-feira (5), no Cemitério da Saudade, em Americana, mesmo lugar onde o corpo será sepultado, às 10h30.