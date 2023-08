Moradores reclamam de incêndios em área de descarte irregular no Parque da Liberdade

Os moradores do Parque da Liberdade, em Americana, estão insatisfeitos com um terreno particular em frente à Rua Serra do Japi, que tem sido utilizado como descarte irregular de entulho e lixo.

Devido ao mau cheiro, algumas pessoas, que os residentes da região não sabem identificar, acabam incendiando a área, o que traz insegurança para proprietários de imóveis do entorno.

Queimada na região do Parque da Liberdade – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (12)

Queimada na região do Parque da Liberdade – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (11)

O LIBERAL esteve no local nesta segunda-feira (21) e presenciou um desses incêndios ilegais.

Ao lado do trecho consumido pelo fogo, havia materiais de construção, estrutura de sofá, sacos de lixo, pedaços de mesa, entre outros. Além disso, o risco do descarte irregular é agravado pelos insetos que entram nas casas.

“Antigamente, tinha um muro que cercava esse terreno. Agora, colocaram um alambrado, aí o mato vai crescendo e as pessoas conseguem entrar para jogar lixo lá dentro. Fica uma carniça. Para amenizar o cheiro, tacam fogo no entulho, no mato. Fora os bichos que correm para dentro de casa: barata, escorpião, cobra”, contou Marcelo Dias da Silva, 27, que mora em frente ao local.

RESPOSTA

A Prefeitura de Americana destacou que o terreno é particular e explicou que “o local foi notificado e limpo. Após a limpeza, o terreno novamente foi alvo de descarte irregular”.

Além disso, a administração também ressaltou que “segue conscientizando a população contra o descarte irregular”, sendo que denúncias podem ser feitas por meio do GPA (Grupo de Proteção Ambiental) pelos números 153 e 3461-8631.