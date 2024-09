Moradores de Sumaré e Hortolândia ganham juntos R$ 50 mil no Vida Cap Campinas - O Liberal

Morador do Altos de Sumaré ganhou R$ 30 mil, enquanto pessoa do Jardim Nova América, em Hortolândia, ganhou R$ 20 mil

Dois moradores da RPT (Região do Polo Têxtil) ganharam juntos R$ 50 mil em dinheiro no sorteio deste domingo (15) do título de capitalização Vida Cap Campinas.

No caso do sortudo de Sumaré, morador do bairro Altos de Sumaré, o prêmio foi de R$ 30 mil. Já em Hortolândia o ganhador mora no Jardim Nova América e ganhou R$ 20 mil.

No Giro da Sorte, que nesse fim de semana pagou 30 prêmios de R$ 5 mil cada, foram premiadas mais sete pessoas da região, sendo quatro de Sumaré e três de Hortolândia.

Vida Cap Limeira

No Vida Cap Limeira, que sorteou os mesmos prêmios, duas pessoas de Americana estão entre os três ganhadores da quantia de R$ 500 mil, sendo que cada uma deve ficar com R$ 166 mil.

Já no Giro da Sorte, outros três moradores de Americana e mais cinco de Santa Bárbara d’Oeste ganharam R$ 5 mil cada.