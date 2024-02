Moradora de Santa Bárbara é presa acusada de maus-tratos contra animais

Quatro cachorros foram resgatados com com hematomas pelo corpo, desnutridos, desidratados e atrofiados

Animais foram resgatados após denúncia realizada pela equipe Cadeia para maus-tratos - Foto: Divulgação

Uma moradora de Santa Bárbara d’Oeste foi presa pela Guarda Civil Municipal na tarde desta quarta-feira (28), acusada de maus-tratos contra animais no Jardim Mollon. Durante a ocorrência, quatro cachorros foram resgatados com hematomas pelo corpo, desnutridos, desidratados e atrofiados após denúncia realizada pela equipe “Cadeia para maus-tratos”.

Segundo consta no boletim de ocorrência, os guardas foram informados de um possível caso de maus-tratos a animais em uma residência no Jardim Mollon e se dirigiram ao endereço acompanhados de uma veterinária e colaboradores do grupo “Cadeia para maus-tratos”.

No local, eles encontraram quatro cachorros, sendo um casal da raça Shih-Tzu, um Lhasa apso macho e um cachorro sem raça definida também macho, todos com sinais aparentes de maus-tratos.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Após consultar os animais, a veterinária que acompanhou a ocorrência emitiu um laudo em que aponta desnutrição, desidratação, atrofia, otite, carrapatos, hematomas pelo corpo e doenças oftalmológicas.

Questionada, a mulher relatou que apenas os cachorros machos eram de sua posse e que a fêmea ela encontrou abandonada na rua e a recolheu com o objetivo de cuidar dela.

Conduzida ao Plantão Policial do município, o delegado responsável deliberou pela prisão em flagrante por maus-tratos a animais.

Após a ocorrência, os cachorros resgatados foram levados para a ONG (Organização Não Governamental) Amor de Bicho, onde receberão tratamento.