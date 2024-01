Morador do Matão, em Sumaré, ganha três carros no Vida Cap Campinas

Um morador do bairro Matão, em Sumaré, ganhou neste domingo (21) três carros modelo Hyundai HB20, que juntos têm um valor total de R$ 250 mil, no sorteio do Vida Cap Campinas. Esse foi o prêmio máximo desta edição do título de capitalização, que tinha o preço de R$ 10 por cartela.

Morador de Sumaré ganhou três veículos modelo Hyundai HB20 – Foto: Divulgação (4)

Além do sortudo que levou os três carros, o Vida Cap Campinas ainda premiou mais 15 pessoas da RPT (Região do Polo Têxtil) no chamado Giro da Sorte, que deu prêmios de R$ 1 mil. Foram oito moradores de Sumaré, seis de Hortolândia e mais um de Nova Odessa os beneficiados.

Vida Cap Limeira

Já no Vida Cap Limeira, que sorteou os mesmos prêmio da edição de Campinas, um morador do Residencial Bosque das Árvores, de Santa Bárbara d’Oeste, dividiu com mais duas pessoas um prêmio de R$ 10 mil. O prêmio máximo, no entanto, ficou com uma moradora da cidade de Artur Nogueira.

No Giro da Sorte foram premiadas com R$ 1 mil mais 12 pessoas da região, sendo seis de Americana, cinco de Santa Bárbara d’Oeste e uma de Sumaré.