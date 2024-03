Morador de Hortolândia ganha R$ 500 mil no Vida Cap

Um morador do Jardim Esmeralda, em Hortolândia, ganhou R$ 500 mil no sorteio deste domingo (10) do Vida Cap Campinas. Diversos moradores da RPT (Região do Polo Têxtil) também foram premiados com valores menores, entre eles uma residente de Americana.

A sortuda é moradora do Parque Residencial Jaguari e faturou R$ 20 mil no Vida Cap de Limeira. Junto a ela, outros 19 residentes de Americana faturaram prêmios de mil reais no Giro da Sorte.

Em Hortolândia foram 12 premiados no total. Um morador do Jardim Santa Esmeralda faturou R$ 30 mil, enquanto um do Jardim Ipê foi premiado com R$ 10 mil. O restante ganhou R$ 1 mil no Giro da Sorte.

Uma moradora do Nova Veneza, em Sumaré, também faturou R$ 20 mil, enquanto outros 18 também foram premiados no Giro da Sorte. A região também teve nove ganhadores de Santa Bárbara d’Oeste e um de Sumaré na rodada que premia apostadores com mil reais.

Confira o bairro dos vencedores da RPT:

Americana: Santa Cruz; Jardim das Flores; Profilurb; Jaguari; Centro; Parque São Jerônimo; Praia Azul; Zanaga; Jardim Paulistano; Jardim Ipiranga; Jardim Bertoni; Cariobinha; Balsa II; Balneário Salto Grande; Vila Dainese; Vila Galo.

Santa Bárbara: Linópolis; Jardim Icaraí; São Francisco; São Joaquim; Vila Dainese; Jardim Europa; Jardim Paraíso; Parque Residencial Zabani; Centro.

Sumaré: Parque Residencial Casarão; Nova Veneza; Maria Antônia; Jardim Oliveira; Jardim Lucelia; Residencial Bordon; Jardim Nova Esperança II; Bandeirantes; Consteca; Jardim Campo Belo; João Paulo I; Santa Clara;

Hortolândia: Jardim Ipe; Jardim Santa Esmeralda; Jardim Interlagos; Vila Real Santista; Vila Real; Jardim Nossa Senhora de Fátima; Campos Verdes; Jardim Santa Rita de Cássia; Jardim Novo Ângulo; Jardim Amanda I.