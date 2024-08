Morador de Americana morre após acidente na SP-304, em Piracicaba

O torneio mecânico Gabriel Duarte da Fonseca, de 28 anos, morador de Americana, morreu na manhã desta terça-feira (20), após bater a moto que pilotava contra uma defensa metálica da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Piracicaba, na região do Distrito Industrial Unileste.

A vítima seguia para o trabalho, em metalúrgica, quando, por causas desconhecidas, bateu a moto, uma Honda CG Fan 150, na defensa metálica e depois caiu ao chão, no sentido Piracicaba da rodovia. Não foi especificado o horário exato do acidente no boletim de ocorrência.

Após o ocorrido, Gabriel ainda ligou para esposa informando que tinha sofrido um acidente. Depois disso, ele ainda foi socorrido pelos bombeiros e levado a um hospital particular, mas morreu às 11h do mesmo dia.

Um boletim de ocorrência foi registrado em Piracicaba e as causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.