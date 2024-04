Mobilização Passos que Salvam divulga curso gratuito para profissionais de saúde

Inscrições para a capacitação podem ser feitas até 5 de abril, acessando o site oficial do Hospital do Amor

Capacitação é realizada pelo Hospital de Amor, de Barretos – Foto: Reprodução / Facebook

A Mobilização Passos que Salvam de Americana está com as inscrições abertas para a nova turma EAD (Educação à Distância) da Capacitação Virtual: Sinais e Sintomas do Câncer Infantojuvenil, realizada pelo Hospital de Amor.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O curso, totalmente gratuito, tem como objetivo fornecer conhecimentos fundamentais para profissionais de saúde sobre os sinais e sintomas dos diferentes tipos de câncer que afetam crianças e adolescentes. Composto por sete módulos, a capacitação tem uma carga horária total de 15 horas.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

As inscrições estão abertas até 5 de abril. O início das aulas está previsto para dia 15 do mesmo mês. Todas as orientações serão enviadas aos participantes via e-mail. Os profissionais terão um prazo de 30 dias para concluir o curso e receberão um certificado de conclusão.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

O curso destina-se a profissionais da área da saúde, incluindo agentes comunitários de saúde, assistentes sociais, biomédicos, dentistas, enfermeiros, estudantes de enfermagem e medicina, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos, nutricionistas, professores, psicólogos, técnicos de enfermagem e terapeutas ocupacionais.

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site oficial do Hospital de Amor.