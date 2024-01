Ministra da Mulher participa de entrega de obra em Hortolândia nesta sexta

A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, estará nesta sexta-feira (26) em Hortolândia, para a reinauguração da sede do Cram (Centro de Referência e Atendimento à Mulher). A solenidade está prevista para começar às 9h, na Rua Alberto Gomes, na região central.

O Cram Hortolândia é um espaço voltado ao acolhimento humanizado de mulheres que estão em situação de violência, com atendimento psicossocial, orientação e encaminhamento jurídico. Com a reforma, o prédio público passa a ter uma sala de estar e repouso para as mulheres atendidas.

As melhorias no imóvel também permitirão o acolhimento de crianças e adolescentes que acompanham as mães durante os atendimentos. O espaço recebeu uma brinquedoteca, que é formada por mesas, cadeiras, brinquedos e materiais didáticos pedagógicos.

“Quando inauguramos o Cram, em 2017, tínhamos três salas. Ao longo dos anos, percebemos que essas salas não eram suficientes para ofertar um atendimento humanizado. Com a reforma, pretendemos oferecer um ambiente mais acolhedor, inclusive para os filhos dessas mulheres, que serão acompanhados por pedagogos durante os atendimentos das mães”, afirma Josefa Teixeira, diretora do Departamento da Mulher de Hortolândia.