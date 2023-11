Microsoft inicia construção de data center em Sumaré

As obras para construção de um data center (Centro de Processamento de Dados) da gigante de softwares Microsoft começaram no mês passado, em Sumaré. A estrutura irá ocupar uma área de cerca de 300 mil m² às margens da Estrada Venâncio Calegari, na altura do Parque Santo Antonio, na região de Nova Veneza.

A instalação do data center foi divulgada pelo LIBERAL, com exclusividade, em julho de 2023. Segundo a companhia, que mantém o valor do investimento em sigilo, serão gerados 50 empregos diretos.

Microsoft iniciou construção de planta em Sumaré – Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

Essas centrais funcionam como uma “base física” onde são armazenados aplicativos e dados essenciais de vários tipos de empresas.

A demanda por esse tipo serviço cresceu com o uso cada vez mais comum da chamada “computação em nuvem”, que permite o acesso aos mesmos softwares e informações por dispositivos diferentes, sem a necessidade de uma conexão física, por cabo.

No Brasil, o serviço de computação em nuvem oferecido pela Microsoft é o Azure, considerado um dos mais populares do mercado, por conta da integração com o pacote Office.

“Foi um encontro muito produtivo com uma líder global de tecnologia que está chegando no município, trazendo desenvolvimento, progresso, emprego e renda para a população. Sumaré é uma cidade com potencial e tem posição estratégica para negócios”, comentou o deputado estadual Dirceu Dalben (Cidadania).

A expectativa da Prefeitura de Sumaré é de que a instalação do data center impacte expressivamente a arrecadação do município.

Nesta quarta (8), o prefeito Luiz Dalben (Cidadania) afirmou que a vinda da Microsoft é “motivo de orgulho” para a cidade e que irá gerar renda, além de empregos diretos e indiretos.

Embora a construção do data center esteja saindo do papel, o projeto é mantido em sigilo tanto pela Microsoft, quanto pela administração municipal. Porém, já recebeu aval da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), solicitado pela gigante de softwares mesmo sendo um empreendimento não-poluente.