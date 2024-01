Menino de 5 anos morre em Sumaré após suposta picada de escorpião

Hospital Estadual Sumaré - Foto: Arquivo/Liberal

Uma criança de 5 anos morreu após, supostamente, ter sido picada por um escorpião em um condomínio residencial no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. Autoridades ainda apuram a causa da morte, que ocorreu nesta terça-feira (16).

O menino teria sido atacado pelo animal na manhã de segunda-feira (15). Durante à noite do mesmo dia, ele foi levado para o HES (Hospital Estadual Sumaré) e internado. Já na ocasião havia a suspeita de picada de escorpião. O animal não foi capturado.

A criança foi atendida pela equipe pediátrica de plantão, inclusive com o uso do soro específico para picadas. Apesar disso, o menino teve complicações e faleceu nesta terça.

Ao LIBERAL, o síndico do condomínio, Fábio Pereira da Silva, de 44 anos, relatou que na segunda-feira, por volta de 11h, o menino desceu para brincar na área de lazer quando foi picado possivelmente por um escorpião.

O corpo da criança foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) de Americana para a realização de exames periciais. Um laudo deve confirmar se o óbito foi causado pela picada do escorpião.

Síndico reclama sobre área próximo a condomínio

O síndico do condomínio relatou ao LIBERAL que o condomínio realiza a manutenção para evitar o aparecimento de animais peçonhentos, entretanto, ao redor do prédio existe uma APP (Área de Preservação Permanente), a qual não receberia cuidados que, segundo ele, deveriam ser realizados pela Prefeitura de Sumaré.

Questionada, a administração municipal afirmou que realiza a manutenção e roçagem rotineiras no local, mas que as chuvas frequentes fazem o mato crescer rapidamente. A prefeitura também se solidarizou com a família de Lucas

“A dedetização da cidade ocorre diariamente, porém, é importante que os locais particulares, como o condomínio em questão, estejam com a dedetização preventiva em dia, para evitar acidentes como este. Também é importante frisar que nos fundos deste condomínio há uma área de preservação permanente, determinada pela Justiça. As denúncias e solicitações devem ser feitas pelo canal 156”, traz a nota da prefeitura.