Manutenção pode afetar abastecimento em bairros de Nova Odessa na próxima quarta

A Coden Ambiental, empresa responsável pelos serviços de saneamento básico de Nova Odessa, informou na última semana que poderá haver instabilidade no abastecimento em diversos bairros na próxima quarta-feira (28), em razão de serviços de manutenção na rede local.

Vista aérea da sede da Coden e da ETA 1, em Nova Odessa – Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Os locais que poderão ser afetados são o Jardim Santa Rosa, Jardim Bela Vista, Dona Maria Rapozeira Azenha, Jardim Eden, Residencial Imigrantes, Residencial Primavera, Residencial das Américas, Residencial Engenho Velho, Residencial Solar das Esmeraldas, Jardim Vitória, Parque Klavin, Altos do Klavin, Jardim Capuava, Jardim Alvorada, Jardim das Palmeiras, Residencial Jequitibás (Jardim Santa Rita 2), Estância Hípica, Recanto das Águas, Jardim Florença e, por fim, chácaras no trecho entre o Bosque dos Eucaliptos até o Recanto Solar.

Os serviços incluem a interligação da rede ao empreendimento Reserva do Bosque e serão executados no trecho entre as rotatórias do Residencial das Américas e da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), das 8h às 17h. Neste período, o trânsito local será suspenso em uma das vias da avenida e alterado para sentido duplo na outra.

“Poderá faltar água apenas em alguns períodos ao longo do dia, quando estivermos fazendo as manobras necessárias, não sendo possível precisar o momento exato”, ressaltou o diretor técnico da Coden, Rean Gustavo Sobrinho.