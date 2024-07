Manutenção em semáforos obriga interdição em trecho da Avenida Campos Salles

Interdição terá início às 8h, no trecho entre a Rua São Salvador e a Rua Venezuela, sentido Centro

Semáforo que passará por manutenção – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

A Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário) da Prefeitura de Americana informou nesta quarta-feira (10) que, em função da necessidade de manutenção no semáforo localizado no cruzamento da Avenida Campos Salles com a Rua Colômbia, o trânsito será interditado naquele trecho nesta quinta (11).

A interdição terá início às 8h, no trecho entre a Rua São Salvador e a Rua Venezuela, sentido Centro. Não foi informada a previsão para término da manutenção e normalização do trânsito no local.