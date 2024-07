Manutenção do DAE no Jardim da Balsa pode afetar abastecimento nesta terça

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana realiza, a partir das 7h desta terça-feira (16), um serviço de manutenção no Jardim da Balsa, o que pode afetar o abastecimento daquela região.

De acordo com a autarquia, será instalado um novo registro de rede de água na Estrada da Balsa, altura do número 2.076, em substituição a um outro registro, que será retirado da Avenida João Luiz Mazer.

Durante os trabalhos, que devem durar até o final da tarde, existe a possibilidade de que seja afetado o abastecimento no Jardim da Balsa I e II. Após a finalização da manutenção, o retorno do fornecimento de água será gradativo e seguirá do início da noite até a manhã de quarta-feira (17).