Mais Médicos: selecionados começam a atuar ainda este mês na região

Programa preencheu as 5.967 vagas distribuídas em quase dois mil municípios

Parte dos 19 selecionados pelo programa Mais Médicos, do governo federal, para atuar na RPT (Região do Polo Têxtil), deve começar a atender ainda neste mês, de acordo com o Ministério da Saúde. A pasta divulgou o resultado final da alocação dos profissionais na última segunda-feira (19).

O programa preencheu as 5.967 vagas distribuídas em quase dois mil municípios, entre eles Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia. Mais de 84% das oportunidades serão ocupadas por médicos brasileiros formados no país. O restante será preenchido por médicos brasileiros formados no exterior.

Na RPT, Hortolândia é o município que receberá o maior número de profissionais. São 11. Na sequência, aparece Santa Bárbara com quatro – dois deles, no entanto, foram requisitados, segundo o Ministério da Saúde, pelo programa Médicos pelo Brasil, na gestão de Jair Bolsonaro. A cidade de Americana será contemplada com três médicos, Sumaré com dois e Nova Odessa com um.

Os profissionais que conquistaram as vagas receberão bolsa mensal de R$ 12.386,50 por dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. O Mais Médicos foi criado em 2013 com o objetivo de garantir atendimento nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) por meio da ampliação do número de profissionais. A prioridade do programa é enviar médicos em regiões com maior vulnerabilidade social.