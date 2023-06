Mais de 23 mil da RPT deixam de receber descontos na conta de energia por divergências no CadÚnico

Deduções acontecem pelo programa de Tarifa Social da CPFL Paulista e podem resultar no abatimento de até 65% do valor original cobrado

Divergências de dados no CadÚnico (Cadastro Único) impedem que cerca de 23.300 famílias da RPT (Região do Polo Têxtil) sejam beneficiadas com descontos de até 65% na conta de luz por meio do programa de Tarifa Social da CPFL Paulista.

Atualmente, 31.700 famílias de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia têm direito ao abatimento, mas segundo a companhia, esse número pode chegar a 55 mil, uma diferença de 23.300 beneficiados.

No entanto, estar com dados no CadÚnico, do governo federal, desatualizados ou divergentes em relação às informações constantes na conta de energia pode ser um dos motivos para não receber o desconto, alerta a CPFL.

Segundo a distribuidora de energia, o cadastro para ter direito a tarifa social acontece automaticamente via CadÚnico, que concentra a concessão desse e de outros programas sociais federais. Mas se as informações são diferentes do que consta na CPFL, a família deixa de receber o desconto.

“Algumas vezes, o beneficiário inscrito no CadÚnico não é o mesmo integrante da família que aparece como titular da conta de energia. Outras vezes, o nome não está escrito da mesma forma nas duas plataformas ou o consumidor possui um endereço no cadastro do governo e outro no sistema da distribuidora de energia. Essas são algumas das divergências que impedem a qualificação automática do cliente para o benefício”, explica Rafael Lazzaretti, diretor comercial das distribuidoras CPFL Energia.

O programa – Os descontos da Tarifa Social de Energia Elétrica variam de 10% a 65%, de acordo com a faixa de consumo. De 0 a 30 kwh, o abatimento é de 65% na conta. Já de 31 kwh a 100 kwh, a redução é de 40% e de 101 kwh a 220 kwh, o valor cai 10%.

Para se cadastrar no CadÚnico ou para atualizar dados cadastrais, basta procurar o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) mais próximo. Uma vez cadastrada no CadÚnico, a família deve se certificar de que os dados coincidem com os cadastrados na conta de luz. Assim, a inscrição é feita automaticamente pela CPFL e os descontos passam a ser disponibilizados de acordo com o consumo da família.

Quem pode receber o benefício?